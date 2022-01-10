Вчителька привезла хворого сина на COVID-тест у багажнику авто: навіщо вона так зробила

Вчителька зі США замкнула свого хворого на коронавірус сина у багажнику авто. Так вона везла його на повторне тестування на недугу.

Тепер 41-річну Сару Бім затримали. Її звинувачують у тому, що вона створила загрозу для життя дитини.

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Лікарка помітила, що щось не так

На щастя, працівниця пункту тестування на коронавірус обходила автомобілі – збирала інформацію від водіїв, що стояли у черзі на тестування. Вона й почула, що у багажнику однієї з автівок хтось є. Медикиня одразу ж викликала поліцію.

Коли матір-вчителька відчинила багажник, правоохоронці виявили там хлопчика.

Працівниця центру відмовилася проводити тест, допоки хлопчику не дозволять сісти на заднє сидіння автомобіля.

Чому жінка так вчинила

Сара вже згодом пояснила, що у машині був її 13-річний син. Напередодні він отримав позитивний результат на COVID-19, а вона привезла його на додаткове тестування.

Свій вчинок вона пояснила тим, що, мовляв, не хотіла сама заразитися під час поїздки, тому й помістила підлітка у багажник.

Що відомо про горе-матір

Сара Бім працює у середній школі з 2011 року. Однак після інциденту вона перебуває у адміністративній відпустці.

Правоохоронні органи провели повне розслідування, внаслідок якого видали ордер на арешт. На щастя, дитина не постраждала,

– розповіли у місцевій поліції.

Правоохоронці повідомили, що хлопчик міг серйозно постраждати, якби автомобіль потрапив у ДТП.

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