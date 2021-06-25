Головна проблема при розробці ліків для лікування раку кісток полягає в тому, що кістки тверді, їх мережі кровоносних судин обмежені, а ліки мають тенденцію кріпитись до сусідніх здорових тканин. Рішенням можуть стати препарати проти остеопорозу, які містять бісфосфонати.

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Чому потрібні бісфосфонати?

Бісфосфонати добре зв'язуються з твердим компонентом кістки і допомагають долати фізичні і біологічні бар'єри в мікросередовищі кісток.

Тому, вчені об'єднали молекули бісфосфонатів з трастузумабом – ліками проти раку грудей. Вибір на користь трастузумаба вчені пояснюють тим, що приблизно в 70% випадків метастазування раку грудей відбувається в кістках.

Кисть – це свого роду родючий ґрунт для ракових клітин і якщо вони досягають тканини, то шанси на подальшу міграцію в мозок, серце, печінку та інші органи дуже великі,

– пояснив співавтор роботи Хан Сяо.

В результаті вчені отримали препарат, який здатний знаходити пухлини кісток і залишатися на місці для поступового знищення пухлинних клітин. Це можливо саме завдяки використанню бісфосфонатів.



Препарат потребує клінічних досліджень / Фото Unsplash

Перспектива застосування ліків

Експерименти на моделях гризунів показали, що нове лікування є більш ефективним в порівнянні з наявними варіантами терапії.

Крім цільової атаки на пухлину ліки також пригнічувало вторинні вогнища раку – метастази, що поширилися в інші органи.

Такий підхід може бути адаптований і для інших типів пухлин, зокрема рак простати, які найбільш схильні до метастазування.

Тепер команда розраховує на швидкий запуск клінічних випробувань препарату.