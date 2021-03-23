Вдалося прочитати думки мавп за допомогою ультразвуку: суть експерименту

Вчені уже мали пристрій для читання думок: він складається з крихітних проводів, імплантованих в мозок. Але тепер вчені знайшли менш інвазивний варіант – ультразвукове сканування.

Якщо метод вийде доопрацювати, він дозволить паралізованим людям управляти протезами без хірургічного втручання в мозок.

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Як працює метод

Ультразвукові хвилі уже не вперше застосовують для отримання зображень внутрішніх органів людини. Пристрій посилає ультразвукові сигнали, які відображаються і показують межі між різними тканинами і рідинами.

Новий метод функціональної ультразвукової візуалізації замість вузького променя використовує широкий, плоский потік звуку, щоб швидше охопити велику площу. Так вимірюються зміни в кровотоку, які вказують на активність нейронів.

Цей спосіб не можна назвати повністю неінвазивним, оскільки він вимагає видалення невеликого фрагмента черепа, але на відміну від імплантації електродів, які зчитують електричну активність нейронів безпосередньо, не потрібно видаляти захисну мембрану мозку.

Біохіміки з Каліфорнійського технологічного інституту вставили мікропристрій, який передавав звукові хвилі в задню тім'яну кору головного мозку від комп'ютера.

Процес експерименту

Тварини попередньо навчили фокусувати погляд на точці в центрі екрана, коли в правому або лівому кутку з'являвся сигнал. Коли центральна точка зникала, мавпи переводили погляд на місце, де має з'явитися сигнал. В іншому експерименті макаки повинні були рухати джойстик у напрямку до точки на екрані.

Потім комп'ютерний алгоритм перекладав ультразвукові дані в припущення про наміри макак. Він міг визначити, коли тварини готуються здійснити рух і чи збираються вони змінити напрям погляду або протягнути руку.

Точність прогнозу про те, чи буде рух направлено вправо або вліво, складає 78% для очей і 89% – для рук.

Результати дослідження

Вченим вдалося скласти точний прогноз відразу, без необхідності повторювати рухи по кілька разів. Тобто, людині не доведеться повторювати свої команди, щоб комп'ютер зрозумів його наміри.

Наступним кроком дослідників буде застосування прогнозів реальних умов, для руху роботизованої руки або курсора.