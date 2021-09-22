Статистика захворюваності

До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Це майже вдвічі більше, ніж учора, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.

Зверніть увагу Вітамін D для жінок: як сонячний вітамін впливає на репродуктивне здоров'я

На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.

Також за минулу добу в Україні здійснили понад 82 тисячі тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 36 642 осіб;
  • методом ІФА – 11 347 осіб;
  • експрес-тестами – 34 254 особи.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 456 випадків;
  • Вінницька область – 100 випадків;
  • Волинська область – 137 випадків;
  • Дніпропетровська область – 556 випадків;
  • Донецька область – 460 випадків;
  • Житомирська область – 179 випадків;
  • Закарпатська область – 49 випадків;
  • Запорізька область – 305 випадків;
  • Івано-Франківська область – 192 випадки;
  • Київська область – 219 випадків;
  • Кіровоградська область – 45 випадків;
  • Луганська область – 295 випадків;
  • Львівська область – 449 випадків;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 442 випадки;
  • Полтавська область – 134 випадки;
  • Рівненська область – 248 випадків;
  • Сумська область – 207 випадків;
  • Тернопільська область – 145 випадків;
  • Харківська область – 774 випадки;
  • Херсонська область – 302 випадки;
  • Хмельницька область – 345 випадків;
  • Черкаська область – 234 випадки;
  • Чернівецька область – 298 випадків;
  • Чернігівська область – 33 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

Вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня – 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані, тобто мають два щеплення, – 47 503 людини.

Протягом доби працювали:

  • 841 мобільна бригада,
  • 2 878 пунктів щеплення;
  • 335 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу