Статистика захворюваності

До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Це майже вдвічі більше, ніж учора, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.

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На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.

Також за минулу добу в Україні здійснили понад 82 тисячі тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 36 642 осіб;

методом ІФА – 11 347 осіб;

експрес-тестами – 34 254 особи.

Загальна статистика



За весь час пандемії в країні виявили 2 362 559 хворих на коронавірус. 2 235 668 з них вже одужали. Натомість померли 55 161 пацієнтів. Станом на ранок 22 вересня в Україні провели 12 551 650 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 100 випадків;

Волинська область – 137 випадків;

Дніпропетровська область – 556 випадків;

Донецька область – 460 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 305 випадків;

Івано-Франківська область – 192 випадки;

Київська область – 219 випадків;

Кіровоградська область – 45 випадків;

Луганська область – 295 випадків;

Львівська область – 449 випадків;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 442 випадки;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 248 випадків;

Сумська область – 207 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 774 випадки;

Херсонська область – 302 випадки;

Хмельницька область – 345 випадків;

Черкаська область – 234 випадки;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 33 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

Вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня – 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані, тобто мають два щеплення, – 47 503 людини.

Протягом доби працювали:

841 мобільна бригада,

2 878 пунктів щеплення;

335 центрів вакцинації.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу