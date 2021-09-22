Статистика захворюваності
До лікарень госпіталізували 2 175 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Це майже вдвічі більше, ніж учора, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.
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На жаль, 105 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 095 людей одужали.
Також за минулу добу в Україні здійснили понад 82 тисячі тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 36 642 осіб;
- методом ІФА – 11 347 осіб;
- експрес-тестами – 34 254 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 100 випадків;
- Волинська область – 137 випадків;
- Дніпропетровська область – 556 випадків;
- Донецька область – 460 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 305 випадків;
- Івано-Франківська область – 192 випадки;
- Київська область – 219 випадків;
- Кіровоградська область – 45 випадків;
- Луганська область – 295 випадків;
- Львівська область – 449 випадків;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 442 випадки;
- Полтавська область – 134 випадки;
- Рівненська область – 248 випадків;
- Сумська область – 207 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 774 випадки;
- Херсонська область – 302 випадки;
- Хмельницька область – 345 випадків;
- Черкаська область – 234 випадки;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 33 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації
Вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня – 116 005 людей. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані, тобто мають два щеплення, – 47 503 людини.
Протягом доби працювали:
- 841 мобільна бригада,
- 2 878 пунктів щеплення;
- 335 центрів вакцинації.
Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 11 681 589 щеплень (і першою і другою дозами).
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу