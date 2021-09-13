Вдвічі більше ніж офіційна статистика: скільки українців заявили, що мали COVID-19
13 вересня 2021 , 15:34Читать новость на русском
Джерело:Фонд демократичних ініціатив
14% опитаних українців заявили, що вже перехворіли на COVID-19 і це було підтверджено. Це суттєво більше, ніж дані офіційної статистики, які свідчать про захворювання максимум у 7% населення.
Не усі випадки інфікування вносять у статистику МОЗ
Ймовірно, респонденти зазначали підтверджені результати інших діагностик, окрім ПЛР-тестів (експрес-тести, результати КТ тощо).
До теми Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд
Водночас загальна кількість респондентів, які заявили, що хворіли на COVID-19, з або без офіційного підтвердження близька до цифри досліджень Центру громадського здоров'я.
Тут повідомляли, що 40% населення України мають антитіла до SARS-CoV-2 станом на червень-липень 2021 року.До слова, 56,5% опитаних заявили, що не вакциновані і не планують вакцинуватися найближчим часом. 25,1% не вакциновані, але хочуть це зробити. 18,4% вакциновані хоча б однією дозою.
Деталі опитування
- Опитування проведене 14 – 24 серпня 2021 року по всій Україні, крім окупованих територій.
- Всього опитали 2001 людину.
- Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.
- Опитування проведене за фінансової підтримки уряду Великобританії.
Офіційна статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
- Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.
- Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни.
- Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 хворих на COVID-19.
Статистика в областях В Україні впала захворюваність на коронавірус