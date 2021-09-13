Вдвічі більше ніж офіційна статистика: скільки українців заявили, що мали COVID-19

14% опитаних українців заявили, що вже перехворіли на COVID-19 і це було підтверджено. Це суттєво більше, ніж дані офіційної статистики, які свідчать про захворювання максимум у 7% населення.

Не усі випадки інфікування вносять у статистику МОЗ

Ймовірно, респонденти зазначали підтверджені результати інших діагностик, окрім ПЛР-тестів (експрес-тести, результати КТ тощо).

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Водночас загальна кількість респондентів, які заявили, що хворіли на COVID-19, з або без офіційного підтвердження близька до цифри досліджень Центру громадського здоров'я.

Тут повідомляли, що 40% населення України мають антитіла до SARS-CoV-2 станом на червень-липень 2021 року.

Деталі опитування

Опитування проведене 14 – 24 серпня 2021 року по всій Україні, крім окупованих територій.

Всього опитали 2001 людину.

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Опитування проведене за фінансової підтримки уряду Великобританії.

Офіційна статистика COVID-19

До слова, 56,5% опитаних заявили, що не вакциновані і не планують вакцинуватися найближчим часом. 25,1% не вакциновані, але хочуть це зробити. 18,4% вакциновані хоча б однією дозою.

Джерело: МОЗ

Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.

Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни.

Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 хворих на COVID-19.

Статистика в областях В Україні впала захворюваність на коронавірус