Вечірка тривала 40 годин: в Іспанії посилюють карантин через новорічні святкування
В Іспанії 3 січня введуть обмеження на пересування на території Андалусії, Мадрида і Арагона. Причиною стали можливі наслідки новорічнї вечірки, яка тривала понад 40 годин.
На вечірку зібралися сотні гостей. Про це повідомляє RTVE.
Актуально В Іспанії спеціальний сенсор відстежує COVID-19 у повітрі: як працює пристрій
Окрім того, у Мадридському регіоні з 4 січня заборонять в'їзд і виїзд з понеділка. Винятки зроблять лише у випадку поважних причин.
Що відомо про вечірку
- Вечірка відбулася у приміщенні промислового складу у передмісті Барселони.
- Відсвяткувати приїхали сотні людей. Деякі з них прибули на вечірку з інших країн.
- Гуляння тривало майже 40 годин.
- Каталонська федерація нічних закладів (FECALON) вже заявила, що влада діяла "пасивно", адже за стільки часу ніхто не зупинив вечірку.
- У поліції розповіли, що вже затримали 2 людей.
- Вони можуть заплатити штраф до 3 тисяч євро.
Поділитися новиною