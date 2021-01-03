В Іспанії 3 січня введуть обмеження на пересування на території Андалусії, Мадрида і Арагона. Причиною стали можливі наслідки новорічнї вечірки, яка тривала понад 40 годин.

На вечірку зібралися сотні гостей. Про це повідомляє RTVE. Актуально В Іспанії спеціальний сенсор відстежує COVID-19 у повітрі: як працює пристрій Окрім того, у Мадридському регіоні з 4 січня заборонять в'їзд і виїзд з понеділка. Винятки зроблять лише у випадку поважних причин. Що відомо про вечірку Вечірка відбулася у приміщенні промислового складу у передмісті Барселони. Відсвяткувати приїхали сотні людей. Деякі з них прибули на вечірку з інших країн. Гуляння тривало майже 40 годин. Каталонська федерація нічних закладів (FECALON) вже заявила, що влада діяла "пасивно", адже за стільки часу ніхто не зупинив вечірку. У поліції розповіли, що вже затримали 2 людей. Вони можуть заплатити штраф до 3 тисяч євро. Зверніть увагу! В Іспанії за час пандемії коронавірусом заразилися майже 2 мільйони людей. Померли понад 50 тисяч інфікованих.