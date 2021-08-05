Такі висновки вчені зробили на підставі метааналізу 13 досліджень, в яких сумарно взяли участь 8 тисяч вегетаріанців і понад 40 тисяч людей, які їдять м'ясо.

Також на тему: У майже половини топових спортсменів виявили психічні порушення

Вегетаріанці більш депресивні

Спочатку вчені планували провести аналіз досліджень, які показують поширеність великого депресивного розладу серед вегетаріанців і людей, які не дотримуються вегетаріанської дієти. Однак це виявилося неможливим через відсутність досліджень, що надають необхідну статистику.

А на основі наявних даних вчені з'ясували, що в порівнянні з людьми, які не дотримуються вегетаріанської дієти, у вегетаріанців були вищі показники депресивних станів.

Чому прослідковується зв'язок

Вчені просто констатують факт і заявляють, що говорити про причинно-наслідковий зв'язок поки не можна. При цьому вони знайшли непрямі свідчення того, що до вегетаріанства схильні люди, у яких вже є депресивні симптоми.

Одне з проаналізованих опитувань показало, що після відмови від м'яса розпочався психічний розлад. Цьому є два пояснення. Перше: люди починали більше переживати про своє здоров'я і тому вибирали вегетаріанську дієту. Друге: через депресивні думки добровольці переймалися співчуттям до тварин і вирішували їсти лише рослинну їжу.

Раніше науковці вже довели, що дієта, якої дотримується людина, впливає на настрій. Наприклад, вчені з'ясували, що здорова дієта, яка містить корисні жири, цільнозернові та різноманітні фрукти та овочі, разом з традиційним лікуванням може допомогти полегшити симптоми депресії. А ось додані цукри, навпаки, пов'язані з виникненням депресивних настроїв.