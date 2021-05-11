Біомаркери – це молекули, які можуть вказувати на певну хворобу або присутність паразитів в організмі. До прикладу, специфічні антитіла в організмі свідчить про ту чи іншу інфекцію. Є також біомаркери раку, серцево-судинних та інших серйозних захворювань.

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Ці речовини часто використовують для оцінки ефективності дієт на здоров'я.

Аби зрозуміти, чи може вибір дієти вплинути на рівень біомаркерів в крові й сечі, дослідники з Університету Глазго провели крос-секційне дослідження. Вчені проаналізували дані 177 723 здорових учасників (у віці від 37 до 73 років), 4 111 з яких були вегетаріанцями, а 166 516 з яких – м'ясоїдами. Всі вони повідомили, що радикально не змінювали свою дієту за останні 5 років.

Дослідники вивчили взаємозв'язок 19 біомаркерів в крові й сечі учасників. Вони були пов'язані з діабетом, раком, серцево-судинними захворюваннями та хворобами печінки, кісток, суглобів і функціонування нирок.

Результати дослідження