Біомаркери – це молекули, які можуть вказувати на певну хворобу або присутність паразитів в організмі. До прикладу, специфічні антитіла в організмі свідчить про ту чи іншу інфекцію. Є також біомаркери раку, серцево-судинних та інших серйозних захворювань.
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Ці речовини часто використовують для оцінки ефективності дієт на здоров'я.
Аби зрозуміти, чи може вибір дієти вплинути на рівень біомаркерів в крові й сечі, дослідники з Університету Глазго провели крос-секційне дослідження. Вчені проаналізували дані 177 723 здорових учасників (у віці від 37 до 73 років), 4 111 з яких були вегетаріанцями, а 166 516 з яких – м'ясоїдами. Всі вони повідомили, що радикально не змінювали свою дієту за останні 5 років.
Дослідники вивчили взаємозв'язок 19 біомаркерів в крові й сечі учасників. Вони були пов'язані з діабетом, раком, серцево-судинними захворюваннями та хворобами печінки, кісток, суглобів і функціонування нирок.
Результати дослідження
- Навіть після врахування таких важливих факторів розвитку захворювань, як вік, стать, освіта, етнічна приналежність, ожиріння, куріння і вживання алкоголю, вегетаріанці мають значно нижчий рівень 13 біомаркерів.
- Ці біомаркери включають загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької щільності (так званий "поганий холестерин"), аланінамінотрансфераза (АСТ), інсуліноподібний фактор росту, урат, загальний білок, креатинін та інші важливі біомаркери.
- Але не все так просто. Тому що разом з тим у вегетаріанців нижчий рівень корисних біомаркерів, зокрема "хорошого холестерину", вітаміну D і кальцію.
- Окрім цього, у них був значно вищий рівень жирів (тригліцеридів) у крові й цистатину-С (який сигналізує про поганий стан нирок).