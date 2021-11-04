Велика Британія першою у світі схвалила використання таблеток проти COVID-19

Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.

Після перевірки та оцінювання даних регулятор постановив, що препарат Lagevrio (молнупіравір) є безпечним та ефективним у запобіганні ускладненням коронавірусної хвороби.

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Препарат допомагає знизити ризик госпіталізації та смерті у людей, які мають легку чи середню форму хвороби, але перебувають у групі ризику можливих ускладнень.

Кому рекомендують застосовувати молнупіравір

Клінічні дослідження показали, що Lagevrio є найбільш ефективним на ранніх стадіях захворювання, тому його рекомендують застосовувати якомога швидше після підтвердження COVID-19 та протягом п’яти днів після появи симптомів.

Молнупіравір дозволили застосовувати людям, які мають легку та помірну форму COVID-19 і принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого захворювання: ожиріння, літній вік, цукровий діабет або захворювання серця.

Наразі це перший схвалений пероральний противірусний препарат для лікування COVID-19, зараз усі інші сертифіковані в США та Європі ліки вводяться тільки внутрішньовенно.

Ефективність молнупіравіру

Компанія раніше повідомляла, що проміжний аналіз третьої фази клінічних випробувань показав, що препарат на 50% скорочує ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів з легкими та помірними симптомами COVID-19.

Як зазначалося, у дослідженні взяли участь 775 пацієнтів із COVID-19 різного ступеня тяжкості, які перебувають у групі підвищеного ризику у зв'язку з наявністю інших захворювань, при яких COVID-19 переноситься важче. Ніхто з учасників дослідження не був вакцинований.

Усього 7,3% пацієнтів, які прийняли ліки, протягом 30 днів після прийому були госпіталізовані або померли. Те саме сталося з 14,1% пацієнтів, які отримали плацебо.

Раніше Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 6121 про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. Він передбачає спрощену та пришвидшену процедуру реєстрації ліків проти коронавірусу в Україні.