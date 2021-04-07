Велика Британія в середу, 7 квітня, розпочинає використання третьої вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Вакцинацію проти коронавірусу компанії Moderna розпочнуть в лікарні загального профілю Західного Уельсу в Кармартені.

Читайте також Тиждень на кисні, лікарі майже не відходили, – у Дніпрі рятують 7-річного хлопчика з COVID-19

В центри вакцинації вже розподілено в цілому 5000 доз вакцин. Moderna стала третьою вакциною, схваленої для використання у Великій Британії після Pfizer/BioNTech і Oxford University/AstraZeneca.

Країна закупила 17 мільйонів доз вакцини Moderna. Цього достатньо для 8,5 мільйонів осіб.

Результати третього етапу досліджень показують, що препарат Moderna має 100% ефективність проти важких випадків коронавірусу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Також серйозних побічних ефектів після щеплення не було виявлено. У деяких випадках після першої дози повідомили про біль навколо місця ін'єкції, а після другої дози – втому, біль у м'язах, біль у суглобах і головні болі.

Коротко про коронавірус у Великій Британії: