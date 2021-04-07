Велика Британія почала використання вакцини Moderna проти коронавірусу

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Джерело:

Sky News

Велика Британія в середу, 7 квітня, розпочинає використання третьої вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.

Вакцинацію проти коронавірусу компанії Moderna розпочнуть в лікарні загального профілю Західного Уельсу в Кармартені.

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В центри вакцинації вже розподілено в цілому 5000 доз вакцин. Moderna стала третьою вакциною, схваленої для використання у Великій Британії після Pfizer/BioNTech і Oxford University/AstraZeneca.

Країна закупила 17 мільйонів доз вакцини Moderna. Цього достатньо для 8,5 мільйонів осіб.

Результати третього етапу досліджень показують, що препарат Moderna має 100% ефективність проти важких випадків коронавірусу.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Також серйозних побічних ефектів після щеплення не було виявлено. У деяких випадках після першої дози повідомили про біль навколо місця ін'єкції, а після другої дози – втому, біль у м'язах, біль у суглобах і головні болі.

Коротко про коронавірус у Великій Британії:

  • Велика Британія чи не найбільше в Європі постраждала від пандемії. За весь час тут зафіксували 4,3 мільйона випадків (серед європейських держав більше лише в Росії та Франції).
  • Водночас смертність тут найвища в Європі – з березня 2020 року через хворобу померли понад 126 тисяч людей.
  • Та в останні дні на тлі активної вакцинації поширення хвороби в Британії йде на спад. В останні 2 тижні щодоби фіксують менш як 100 смертей на добу.
  • Борис Джонсон в середині березня 2021 року публічно вакцинувався британським препаратом AstraZeneca.