Вчені з Великої Британії працюють над створенням універсальної вакцини від коронавірусу. Вона має бути ефективною проти більшості наявних штамів COVID-19.

Новий препарат має діяти безпосередньо проти ядра вірусу, а не лише руйнувати спайковий білок. Фахівці зауважили, що саме він найбільше здатний до мутації. Актуально Яку вакцину від COVID-19 Україна отримає першою Деталі про універсальну вакцину Над розробкою вакцини проти усіх штамів коронавірусу працюють вчені з Ноттінгемського університету.

Наявні вакцини від Pfizer-BioNTech та AstraZeneca з часом втрачатимуть свою ефективність.

Найімовірніше, вони не зможуть врятувати людство від мутацій коронавірусу.

Станом на лютий 2021 року препарати від Pfizer-BioNTech та AstraZeneca вже демонструють суттєво нижчу ефективність проти штамів з Південної Африки та Бразилії. У цих штамів мутував саме спайковий білок.

Якщо розробка буде успішною, новий препарат може бути готовим упродовж року.

Ця вакцина зможе захистити людей від усіх відомих штамів COVID-19. Штами COVID-19 і вакцинація: що відомо Вчені виявили, що британський штам коронавірусу знову мутував. Нову мутацію назвали "E484K". Фахівці припускають, що вона може бути може бути стійкою до вакцини Pfizer-BioNTech.

Вакцина AstraZeneca є фактично неефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.

Водночас компанія Moderna заявила, що їхній препарат від COVID-19 захищає проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії та Південній Африці.