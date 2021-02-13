Велика Британія розробляє універсальну вакцину від COVID-19: у чому її унікальність

13 лютого 2021 , 17:41
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Джерело:

The Telegraph

Вчені з Великої Британії працюють над створенням універсальної вакцини від коронавірусу. Вона має бути ефективною проти більшості наявних штамів COVID-19.

Новий препарат має діяти безпосередньо проти ядра вірусу, а не лише руйнувати спайковий білок. Фахівці зауважили, що саме він найбільше здатний до мутації.

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Деталі про універсальну вакцину

  • Над розробкою вакцини проти усіх штамів коронавірусу працюють вчені з Ноттінгемського університету.
  • Наявні вакцини від Pfizer-BioNTech та AstraZeneca з часом втрачатимуть свою ефективність.
  • Найімовірніше, вони не зможуть врятувати людство від мутацій коронавірусу.
  • Станом на лютий 2021 року препарати від Pfizer-BioNTech та AstraZeneca вже демонструють суттєво нижчу ефективність проти штамів з Південної Африки та Бразилії. У цих штамів мутував саме спайковий білок.
  • Якщо розробка буде успішною, новий препарат може бути готовим упродовж року.
  • Ця вакцина зможе захистити людей від усіх відомих штамів COVID-19.

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