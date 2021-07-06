Про це сказав прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон під час брифінгу 5 липня. Утім, маски знімати просто вже – не можна, треба почекати до 19 липня.
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У Великій Британії починається послаблення коронавірусних обмежень
Глава уряду Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим у громадських місцях скасують.
- Мешканцям країни від тієї дати дозволять самостійно визначатися, носити маски чи ні.
- Утім, рекомендація мати засоби захисту залишиться.
Маємо бути чесними з собою: якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство у найближчі кілька тижнів на тлі літа і шкільних канікул – треба запитати себе, коли ж тоді зможемо повернутися до нормального життя,
– сказав Джонсон.
Уряд Великої Британії тим часом пропонує певний план послаблення карантину. А саме:
- Прискорити вакцинацію молодших за 40 років людей.
- Дозволити людям самостійно визначатися щодо дотримання обмежень.
- Припинити забороняти роботу будь-яких закладів.
- Зняти обмеження на зібрання у приміщеннях та на вулиці.
- Не робити COVID-сертифікати обов'язковими для доступу до закладів чи заходів.
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