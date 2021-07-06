Велика Британія скасовує масковий режим – вже з 19 липня

Обов'язковий масковий режим у Великій Британії скасовують. Зняття обмежень стане наступним кроком.

Про це сказав прем'єр-міністр уряду Великої Британії Борис Джонсон під час брифінгу 5 липня. Утім, маски знімати просто вже – не можна, треба почекати до 19 липня.

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Глава уряду Британії Борис Джонсон заявив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим у громадських місцях скасують.

Мешканцям країни від тієї дати дозволять самостійно визначатися, носити маски чи ні.

Утім, рекомендація мати засоби захисту залишиться.

Маємо бути чесними з собою: якщо ми не зможемо відкрити наше суспільство у найближчі кілька тижнів на тлі літа і шкільних канікул – треба запитати себе, коли ж тоді зможемо повернутися до нормального життя,

– сказав Джонсон.

нововведення не викликало ентузіазму у керівників багатьох регіонів. Місцева влада все ж закликає зберегти масковий режим – бодай у громадському транспорті та магазинах.

Уряд Великої Британії тим часом пропонує певний план послаблення карантину. А саме:

Прискорити вакцинацію молодших за 40 років людей.

Дозволити людям самостійно визначатися щодо дотримання обмежень.

Припинити забороняти роботу будь-яких закладів.

Зняти обмеження на зібрання у приміщеннях та на вулиці.

Не робити COVID-сертифікати обов'язковими для доступу до закладів чи заходів.

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