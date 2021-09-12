Сертифікати вакцинації не перевірятимуть

Міністр охорони здоров'я і соціальних справ Великої Британії Саджид Джавід повідомив також, що вважає недоцільним ПЛР тестування, яке повинні проходити туристи.

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Тест ПЛР, який потрібно після повернення до Великої Британії з деяких країн. Я хочу спробувати позбутися від нього якомога швидше,

– сказав Саджид Джавід.

Про такі наміри уряду Великої Британії пише й The Times. Зокрема, ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить наступного тижня про відмову від запропонованої схеми обов'язкової сертифікації.

Вакцинальну кампанію продовжать

Компанії, які вже вимагають підтвердження вакцинації, зможуть продовжити роботи це надалі, але нова схема протиепідеміологічних заходів буде вводити носіння масок і віддалену роботу тільки в тому випадку, якщо показники захворюваності виростуть.

ЗМІ також повідомляють, що ймовірно, в уряді одночасно оголосять й про старт вакцинації населення третьою, бустерною дозою вакцин.

Міністри також готуються відмовитися від системи "світлофора" і будуть однаково ставитися до країн зеленого і жовтого списків. Червоний список залишиться.

Рішення неочікуване

Відзначимо, що в травні Велика Британія однією з перших країн Європи ввела паспорт вакцинації.

Очікували, що з кінця цього місяця у Великій Британії, для відвідування дискотек, клубів і ряду масових заходів буде необхідно надати сертифікат про повний курс вакцинації.

При цьому влада Шотландії, однією з чотирьох адміністративно-політичних частин Великої Британії, оголосили, що з 1 жовтня зробить обов'язковим такий документ.

Повністю вакциновані жителі Шотландії можуть отримати електронний або паперовий сертифікат з QR-кодом, який підтверджує їх імунний статус.

Сертифікати будуть також вимагати у відвідувачів заходів будь-якого типу за участю понад 10 тисяч людей, що позначиться на шотландських футбольних уболівальниках.