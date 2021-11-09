Велика Британія визнає вакцину CoronaVac: що це означає для подорожей
Джерело:GOV.uk
Від 22 листопада Велика Британія визнає вакцину CoronaVac від китайської компанії Sinovac, Sinopharm Beijing та препарат Covaxin від індійської Bharat Biotech. У країні вирішили визнати всі вакцини, які схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я.
Це означає, що з цими препаратами можна буде подорожувати до Великої Британії. Зміни набудуть чинності о 4 ранку 22 листопада.
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З 4 години ранку понеділка, 22 листопада, уряд оголосить вакцини зі Списку використання у надзвичайних ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ EUL). В результаті Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin будуть додані до нашого списку схвалених вакцин для в'їзних поїздок,
– йдеться в повідомленні.
Умови в'їзду для вакцинованих громадян від 22 листопада
- Пасажирам, які пройшли повний курс імунізації та отримали сертифікат вакцинації одним зі схваленим ВООЗ препаратів, не потрібно буде проходити тест перед вильотом, здавати COVID-тест на 8 день по прибуттю в країну або самоізолюватися.
- При цьому потрібно буде здати тест на коронавірус впродовж 2 днів після прибуття. Його необхідно забронювати та сплатити до прибуття у Велику Британію.
- Як і у більшості країн, перед подорожжю потрібно буде заповнити онлайн форму контактних даних.
Велика Британія спрощує правила перетину кордону і для дітей
Британський уряд спрощує правила поїздок для всіх вакцинованих дітей молодше 18 років. Їх звільнять від вимог самоізоляції після прибуття, тестування на 8-й день та тестування перед від'їздом.
Як і дорослі, неповнолітні також повинні будуть зробити тест на коронавірус після прибуття в країну. Якщо інфекцію виявлять, їм зроблять повторний безоплатний тест.