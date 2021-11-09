Велика Британія визнає вакцину CoronaVac: що це означає для подорожей

Від 22 листопада Велика Британія визнає вакцину CoronaVac від китайської компанії Sinovac, Sinopharm Beijing та препарат Covaxin від індійської Bharat Biotech. У країні вирішили визнати всі вакцини, які схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я.

Це означає, що з цими препаратами можна буде подорожувати до Великої Британії. Зміни набудуть чинності о 4 ранку 22 листопада.

До теми Понад 8 мільйонів українців вже повністю імунізовані від COVID-19

З 4 години ранку понеділка, 22 листопада, уряд оголосить вакцини зі Списку використання у надзвичайних ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ EUL). В результаті Sinovac, Sinopharm Beijing та Covaxin будуть додані до нашого списку схвалених вакцин для в'їзних поїздок,

– йдеться в повідомленні.

Умови в'їзду для вакцинованих громадян від 22 листопада

Пасажирам, які пройшли повний курс імунізації та отримали сертифікат вакцинації одним зі схваленим ВООЗ препаратів, не потрібно буде проходити тест перед вильотом, здавати COVID-тест на 8 день по прибуттю в країну або самоізолюватися.

При цьому потрібно буде здати тест на коронавірус впродовж 2 днів після прибуття. Його необхідно забронювати та сплатити до прибуття у Велику Британію.

Як і у більшості країн, перед подорожжю потрібно буде заповнити онлайн форму контактних даних.

Велика Британія спрощує правила перетину кордону і для дітей

Британський уряд спрощує правила поїздок для всіх вакцинованих дітей молодше 18 років. Їх звільнять від вимог самоізоляції після прибуття, тестування на 8-й день та тестування перед від'їздом.

Як і дорослі, неповнолітні також повинні будуть зробити тест на коронавірус після прибуття в країну. Якщо інфекцію виявлять, їм зроблять повторний безоплатний тест.