Велика Британія ввела електронні паспорти вакцинації

Жителі Великої Британії, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу, можуть скористатися COVID-паспортом, який тепер є в додатку у смартфоні, для виїзду закордон.
Паспорт вакцинації проти коронавірусу офіційно запровадили у Великій Британії 17 травня.
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З 17 травня люди в Англії, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, можуть продемонструвати свій статус вакцинації для міжнародних поїздок,
– повідомили NHS.
Паспорт вакцинації надається у спеціальному додатку на телефоні. Також через це можна записатися до лікаря або отримати рецепт.
"Люди можуть підтвердити свій статус вакцинації в додатку NHS", – додали у джерелі.
Крім того, за необхідності можна отримати паперову версію паспорту вакцинації. Для цього треба залишити заявку за місцевим телефоном 119.
Депутати та поборники права на конфіденційність висловлювали побоювання, що будь-яка така система може бути дискримінаційною та порушувати права людини.
Послаблення карантину у Британії: що відомо
В Англії, Вельсі і більшій частині Шотландії 17 травня послабили карантинні обмеження, які запровадили через поширення коронавірусу.
Громадянам дозволили збиратися в закритих приміщеннях у кількості двох-шести сімей,, відвідувати паби і ресторани, кінотеатри, музеї, а також подорожувати.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу