Велика Британія схвалила застосування вакцини американської компанії Moderna на території країни. Це вже третій схвалений препарат проти коронавірусу у країні.

Великобританія замовила додаткові 10 мільйонів доз цієї вакцини. Відтак загальне замовлення збільшилося до 17 мільйонів. Про це повідомляє видання ВВС.

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Поставки вакцини Moderna стануть доступними лише навесні. Це третя вакцина, схвалена в Британії. Раніше дозвіл отримали Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

Зауважимо, що вакцина Pfizer/BioNTech вимагає температури, близької до -75 °C – це значно ускладнює транспортну логістику. Вакцину AstraZeneca легше зберігати і поширювати – її можна зберігати при нормальній температурі холодильника.

Американська компанія Moderna заявила, що їхня вакцина від коронавірусу ефективна на 95%. Це підтвердили клінічні випробування вакцини за участю 30 тисячі добровольців. Вакцинуватися препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, потрібно двічі.

Наголосимо, що вакцина Pfizer показала ефективність проти мутованого штаму коронавірусу. Так, "антитіла від людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19, ефективно нейтралізують новий штам коронавірусу.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу