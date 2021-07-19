Теорія про перебільшення владою загрози COVID-19
Причини на те – нібито політичні. Загалом, так вважає 21% американців. Ще майже 19% переконані, що ця версія "найімовірніше, правдива". Протилежної точки зору дотримуються 35% опитаних.
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Ба більше, лише кожен п'ятий житель США довіряє Центру контролю за захворюваннями. А 90% тих, хто відмовляється від вакцинації, більше бояться можливих побічних ефектів від вакцини, ніж бояться самого COVID-19.
"Чіпізація населення"
Ще 20% вірять в теорію про те, що за допомогою вакцин уряд США "вживляє мікрочіпи" в населення. Проти цієї версії висловилися 65% респондентів.
- При цьому 8% опитаних самі хворіли;
- у 32% заразилися члени сім'ї;
- а у 29% – близькі друзі;
- крім того, родичі 12% респондентів померли від ускладнень, викликаних COVID-19.
Що відомо про опитування
- Ці всі дані випливають з опитування, проведеного британською аналітичною компанією YouGov.
- Опитування проводилося 10 – 13 липня серед 1 500 громадян США.
- Похибка дорівнює приблизно 3% для загальної вибірки.
- Серед респондентів – вакцинацію пройшли 59%, ще 4% отримали першу дозу препарату, а 7% – планують зробити щеплення.