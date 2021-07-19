"Велика змова влади": понад третина американців вірить, що загрозу від COVID-19 перебільшують

Скептицизм щодо загроз, які несе коронавірус, очевидний серед тих, хто проти вакцинації. Хоча менше чверті повністю вакцинованих американців вважають, що влада перебільшує небезпеку COVID-19.

Теорія про перебільшення владою загрози COVID-19

Причини на те – нібито політичні. Загалом, так вважає 21% американців. Ще майже 19% переконані, що ця версія "найімовірніше, правдива". Протилежної точки зору дотримуються 35% опитаних.

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Ба більше, лише кожен п'ятий житель США довіряє Центру контролю за захворюваннями. А 90% тих, хто відмовляється від вакцинації, більше бояться можливих побічних ефектів від вакцини, ніж бояться самого COVID-19.

"Чіпізація населення"

Ще 20% вірять в теорію про те, що за допомогою вакцин уряд США "вживляє мікрочіпи" в населення. Проти цієї версії висловилися 65% респондентів.

При цьому 8% опитаних самі хворіли;

у 32% заразилися члени сім'ї;

а у 29% – близькі друзі;

крім того, родичі 12% респондентів померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Що відомо про опитування