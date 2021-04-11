Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про можливість для великих компаній вакцинувати своїх співробітників. Записатись на колективне щеплення можуть підприємства з більше ніж 100 працівників.

Завдяки таким колективним щепленням МОЗ хоче вийти на рівень 6 мільйонів щеплень на місяць. Про це Ляшко повідомив на пресланчі.

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Для колективної вакцинації потрібно понад 100 працівників

Детальні роз'яснення щодо процедури, зауважив головний санлікар, МОЗ має надати найближчим часом.

Якщо компанія має понад 100 працівників, вона може зателефонувати на лінію, записатися на вакцинацію, і до них виїде мобільна бригада, щоб зробити щеплення,

– пояснює Ляшко.

Головний санлікар зауважив, що згідно з Національним планом вакцинації, потрібно щепити 70% дорослого населення України – а це 24 мільйон осіб. Отож до кінця року треба ввести 48 мільйонів доз.

З травня по грудень треба робити по 6 мільйонів щеплень

Аби впоратись з цим завдання, з травня по грудень треба щомісяця робити по 6 мільйонів вакцинацій. Головна умова – наявність достатньої кількості препаратів.

У великих містах ми плануємо зробити вакцинальні центри. Знову ж таки, вони можуть спрацювати, якщо буде достатня кількість вакцин,

– каже Ляшко.

Важливо! У МОЗ сподіваються, що вакцинальні центри можуть розпочати роботу вже у червні – липні. Функціонувати вони будуть на баз стадіонів або виставкових центрів.