Великі компанії можуть записатись на колективну вакцинацію, – Ляшко

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про можливість для великих компаній вакцинувати своїх співробітників. Записатись на колективне щеплення можуть підприємства з більше ніж 100 працівників.
Завдяки таким колективним щепленням МОЗ хоче вийти на рівень 6 мільйонів щеплень на місяць. Про це Ляшко повідомив на пресланчі.
До теми Робити до 11 мільйонів щеплень проти коронавірусу на місяць ми можемо, – Ляшко
Детальні роз'яснення щодо процедури, зауважив головний санлікар, МОЗ має надати найближчим часом.
Якщо компанія має понад 100 працівників, вона може зателефонувати на лінію, записатися на вакцинацію, і до них виїде мобільна бригада, щоб зробити щеплення,
– пояснює Ляшко.
Головний санлікар зауважив, що згідно з Національним планом вакцинації, потрібно щепити 70% дорослого населення України – а це 24 мільйон осіб. Отож до кінця року треба ввести 48 мільйонів доз.
Аби впоратись з цим завдання, з травня по грудень треба щомісяця робити по 6 мільйонів вакцинацій. Головна умова – наявність достатньої кількості препаратів.
У великих містах ми плануємо зробити вакцинальні центри. Знову ж таки, вони можуть спрацювати, якщо буде достатня кількість вакцин,
– каже Ляшко.