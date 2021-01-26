Житель британського графства Ессекс викликав поліцію, побачивши на вулиці людей, які юрмляться біля стін місцевого масонського залу. Однак, як з'ясували поліцейські, що приїхали, "тусовщиками" виявилися пенсіонери, які спокійно чекали вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: Mixmag

Голова Саксонського залу Денніс Баум сказав, що було дуже смішно, коли приїхала поліція, оскільки їм повідомили, що в там відбувся "рейв", але виявили лише 80 і 90-річних людей з паличками або в інвалідних колясках.

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Натовп утворився, оскільки вакцину поставляли протягом дня. Пенсіонери приїжджали на машинах, тому з часом, коли черга збільшилася, вони стали створювати затори на дорогах.

Прибулі поліцейські допомогли його усунути та повернувся пізніше того ж дня, щоб перевірити, чи все прогресує безперешкодно для тих, хто отримує щеплення.



Черга за вакциною у Великій Британії / Фото Mixmag

Поліцейські повідомили, якщо люди чітко і грубо порушують правила й тоді вони реагують належним чином. Але в цій ситуації громадянам була потрібна допомога, тому виклик не можна назвати даремним.

Вакцинація у Великій Британії