Велика Британія розробила план, який дозволяє вводити пацієнтам різні вакцини проти коронавірусу під час першої та другої ін'єкції. Але лише за певних обставин.

Цей метод використовуватимуть у випадку нестачі вакцин. В інструкції вказано, що це стосуватиметься людей, які перебувають у групі високого ризику й навряд чи зможуть дати відсіч вірусу самостійно, повідомляє Financial Times.

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Урядова книга про щеплення говорить, що "слід докласти всіх зусиль", аби пройти курс імунізації тією ж вакциною. Але у ній так само вказано, що людям, яким зробили ін'єкцію одним препаратом, не варто переривати графік вакцинації у випадку нестачі препарату. Тож пропонується заповнити прогалину іншою вакциною.

Представники органів охорони здоров'я підкреслили, що це відбуватиметься лише за дуже обмежених обставин.

Можуть бути надзвичайно рідкісні випадки, коли одна і та ж вакцина недоступна або коли невідомо, яку вакцину отримав пацієнт. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб дати йому ту саму вакцину, але там, де це неможливо, краще дати другу дозу іншої вакцини,

– сказала керівниця відділу імунізації PHE Мері Рамсей.

Чи справді це ефективно

Обидві вакцини, схвалені у Великій Британії, мають однаковий спосіб дії – вони націлюються на спайковий білок вірусу. Тож експерти вважають, що друга доза допоможе посилити реакцію першої.

Зауважимо, що нині для екстреного використання у Британії схвалені такі препарати: