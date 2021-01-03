У Великій Британії дозволять змішувати різні вакцини проти COVID-19: за яких умов
Велика Британія розробила план, який дозволяє вводити пацієнтам різні вакцини проти коронавірусу під час першої та другої ін'єкції. Але лише за певних обставин.
Цей метод використовуватимуть у випадку нестачі вакцин. В інструкції вказано, що це стосуватиметься людей, які перебувають у групі високого ризику й навряд чи зможуть дати відсіч вірусу самостійно, повідомляє Financial Times.
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Урядова книга про щеплення говорить, що "слід докласти всіх зусиль", аби пройти курс імунізації тією ж вакциною. Але у ній так само вказано, що людям, яким зробили ін'єкцію одним препаратом, не варто переривати графік вакцинації у випадку нестачі препарату. Тож пропонується заповнити прогалину іншою вакциною.
Представники органів охорони здоров'я підкреслили, що це відбуватиметься лише за дуже обмежених обставин.
Можуть бути надзвичайно рідкісні випадки, коли одна і та ж вакцина недоступна або коли невідомо, яку вакцину отримав пацієнт. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб дати йому ту саму вакцину, але там, де це неможливо, краще дати другу дозу іншої вакцини,
– сказала керівниця відділу імунізації PHE Мері Рамсей.
Чи справді це ефективно
Обидві вакцини, схвалені у Великій Британії, мають однаковий спосіб дії – вони націлюються на спайковий білок вірусу. Тож експерти вважають, що друга доза допоможе посилити реакцію першої.
Зауважимо, що нині для екстреного використання у Британії схвалені такі препарати:
- Вакцина від фармкомпаній Pfizer та BioNTech,
- Вакцина, розроблена вченими з Оксфордського університету спільно з фармкомпанією AstraZeneca.
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