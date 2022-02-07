Омікрон дійсно має легший перебіг

Загалом заведено вважати, що інфікування штамом Омікрон викликає симптоми, які нагадують звичайну застуду – зокрема, нежить, головний біль та слабкість.

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Втім, тепер дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:

потріскані чи запалені губи;

запалення та висип на пальцях ніг – так звані "ковідні пальці";

сухість шкіри на шиї, передній частині грудей;

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;

висип, що нагадує кропивницю;

висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.

Розлади травлення є нехарактерними для Омікрону

При цьому дослідники вважають, що розлади травлення, про які інфіковані Омікроном часто повідомляли, є радше хибним симптомом, не характерним для цього штаму.

За даними дослідників, проблеми зі шлунком виникали у хворих на COVID-19 в зимовий період й при зараженні іншими штамами.

Відмінності між штамами

До слова, медики з Х'юстонської методистської лікарні назвали відмінності між пацієнтами, інфікованими штамами коронавірусу Альфа, Дельта та Омікрон.

Як з'ясувалося, пацієнти з Омікроном були на декілька років молодші за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки.

До того ж інфіковані Омікроном рідше потребували госпіталізації, а якщо й потрапляли до лікарень, то проводили там значно менше часу: 3,2 дня замість 5,1 дня у випадку з Альфа та 5,4 дня при Дельті.

За досліджуваний період померли 38 Омікрон-пацієнтів, тобто одужали 99,1% проти 170 померлих з Альфа (одужали 94,6%) та 839 з Дельтою (одужали 94,7%).



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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