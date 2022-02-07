Потріскані губи і висипи на шкірі: 6 нових симптомів Омікрону

Розробники британського додатку ZOE Covid Study, яке збирає дані про поширення коронавірусу, класифікували шість нових симптомів штаму Омікрон.

Омікрон дійсно має легший перебіг

Загалом заведено вважати, що інфікування штамом Омікрон викликає симптоми, які нагадують звичайну застуду – зокрема, нежить, головний біль та слабкість.

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Нові симптоми Омікрону

Втім, тепер дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:

потріскані чи запалені губи;

запалення та висип на пальцях ніг – так звані "ковідні пальці";

сухість шкіри на шиї, передній частині грудей;

висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;

висип, що нагадує кропивницю;

висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.

Розлади травлення є нехарактерними для Омікрону

При цьому дослідники вважають, що розлади травлення, про які інфіковані Омікроном часто повідомляли, є радше хибним симптомом, не характерним для цього штаму.

За даними дослідників, проблеми зі шлунком виникали у хворих на COVID-19 в зимовий період й при зараженні іншими штамами.

Відмінності між штамами

До слова, медики з Х'юстонської методистської лікарні назвали відмінності між пацієнтами, інфікованими штамами коронавірусу Альфа, Дельта та Омікрон.

Як з'ясувалося, пацієнти з Омікроном були на декілька років молодші за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки.

До того ж інфіковані Омікроном рідше потребували госпіталізації, а якщо й потрапляли до лікарень, то проводили там значно менше часу: 3,2 дня замість 5,1 дня у випадку з Альфа та 5,4 дня при Дельті.

За досліджуваний період померли 38 Омікрон-пацієнтів, тобто одужали 99,1% проти 170 померлих з Альфа (одужали 94,6%) та 839 з Дельтою (одужали 94,7%).



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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