У Великій Британії в квітні почнуть тестувати паспорти вакцинації
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У Великій Британії у квітні планують розпочати тестування системи використання COVID-паспортів. У пілотному режимі її випробують під час проведення масових заходів.
Джерело:BBC
Де використовуватимуть COVID-паспорти
Документ перевірятимуть на музичних фестивалях та спортивних заходах. Вперше – 16 квітня на комедійному вечорі у Ліверпулі.
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Також COVID-паспорти протестують:
- під час півфіналу та фіналу Кубку Англії,
- чемпіонату світу зі снукеру в Шеффілді,
- масового забігу в Хартфордширі,
- на кількох заходах у Ліверпулі, серед них них вечірка в нічному клубі, бізнес-конференція і показ кіно в кінотеатрі.
Завершити тестування системи планують до середини травня.
Головне про паспорти вакцинації
- Європейський Союз планує запровадити відповідний документ з червня 2021 року. Його мають погодити всі 27 держав-членів.
- "Паспорт" не буде обов'язковим, однак полегшить життя тим, хто його матиме.
- Документ видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами. Мовиться про: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).
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