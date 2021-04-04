У Великій Британії у квітні планують розпочати тестування системи використання COVID-паспортів. У пілотному режимі її випробують під час проведення масових заходів.

Де використовуватимуть COVID-паспорти Документ перевірятимуть на музичних фестивалях та спортивних заходах. Вперше – 16 квітня на комедійному вечорі у Ліверпулі. Читайте також У Зеленського заговорили про паспорти вакцинації: підсумки наради Також COVID-паспорти протестують: під час півфіналу та фіналу Кубку Англії,

чемпіонату світу зі снукеру в Шеффілді,

масового забігу в Хартфордширі,

на кількох заходах у Ліверпулі, серед них них вечірка в нічному клубі, бізнес-конференція і показ кіно в кінотеатрі. Завершити тестування системи планують до середини травня. Зверніть увагу! За даними The Guardian, у британському парламенті не підтримують ідею впровадження внутрішніх паспортів вакцинації та навіть створили альянс, аби протистояти цьому процесу. Натомість в уряді наполягають на прискоренні тестування системи, аби можна було послабити карантин. Головне про паспорти вакцинації Європейський Союз планує запровадити відповідний документ з червня 2021 року. Його мають погодити всі 27 держав-членів.

"Паспорт" не буде обов'язковим, однак полегшить життя тим, хто його матиме.

Документ видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами. Мовиться про: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).