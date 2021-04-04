У Великій Британії в квітні почнуть тестувати паспорти вакцинації

Джерело:BBC
У Великій Британії у квітні планують розпочати тестування системи використання COVID-паспортів. У пілотному режимі її випробують під час проведення масових заходів.
Документ перевірятимуть на музичних фестивалях та спортивних заходах. Вперше – 16 квітня на комедійному вечорі у Ліверпулі.
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Також COVID-паспорти протестують:
Завершити тестування системи планують до середини травня.Зверніть увагу! За даними The Guardian, у британському парламенті не підтримують ідею впровадження внутрішніх паспортів вакцинації та навіть створили альянс, аби протистояти цьому процесу. Натомість в уряді наполягають на прискоренні тестування системи, аби можна було послабити карантин.