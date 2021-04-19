У Великій Британії людей, які хворіли на COVID-19, заражатимуть ще раз

Велика Британія стала першою у світі країною, яка схвалила клінічні випробування, в ході яких добровольців будуть піддавати дії SARS-Cov-2, щоб більше дізнатися про механізм зараження та ефективності різних видів лікування.

Як відбувалося дослідження

У лютому група вчених з Великої Британії оголосила про готовність приступити до "контрольних випробувань", в яких візьмуть участь 90 осіб 18-30 років.

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За словами фахівців, експеримент допоможе поліпшити розуміння як самого вірусу, так і розвиток захворювання COVID-19, і це прискорить розробку нових методів лікування і профілактики. Вчені також зможуть дізнатися, чи може вакцина запобігати не тільки захворювання, але і передачу інфекції іншим людям.

Навмисне повторне зараження коронавірусом

У першому етапі досліджень беруть участь 64 добровольці, які вже перенесли COVID-19 не менше трьох місяців тому. Вченим потрібно розрахувати мінімальну дозу коронавірусу, яка дозволить йому розмножуватись в організмі, не викликаючи симптомів COVID-19. На другій фазі випробувань, яка стартує влітку, учасники піддаватимуть впливу цієї дози вірусу.

Потім добровольців помістять в карантин мінімум на 17 днів, де вони будуть перебувати під наглядом лікарів, і в разі появи симптомів отримають лікування антитілами.

Інформація, отримана в ході дослідження, дозволить нам розробити більш ефективні вакцини та методи лікування, а також зрозуміти, чи захищені люди після зараження коронавірусів і на який термін,

– пояснили науковці.

Вчені додали, що ця робота допоможе також зрозуміти, які імунні реакції захищають від повторного зараження.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу