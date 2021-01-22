Британська влада обговорює сміливий план з видачі чеків на 500 фунтів кожному, у кого виявлять позитивний тест на коронавірус. Ці гроші повинні спонукати англійців проходити тестування.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок зазнав різкої критики після того, як стали відомі подробиці його плану про видачу готівки всім жителям Великої Британії, у яких виявлять позитивний тест на коронавірус, пише The Daily Mail.

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Гроші за тестування

Хенкок пропонує видавати чеки на 500 фунтів. Ця пропозиція може обійтися бюджету в 450 мільйонів фунтів на тиждень, і це має спонукати більшу кількість людей проходити тестування, щоб потім самоізолюватись. Зараз англійці перевіряються неохоче, але якщо за позитивний аналіз стануть платити, то не можна виключити, що в центри кинуться мільйони людей.



Влада побоюється, що зараз занадто багато людей з симптомами коронавірусу не проходять через тестування, оскільки бояться, що позитивний тест завадить їм продовжувати працювати.

Критика ініціативи

Однак поки немає інформації про те, що Борис Джонсон підтримає такий план міністра охорони здоров'я. Багато хто вважає цю ініціативу неправильною.



Так представники міністерства фінансів вже заявили, що такої роздачі грошей однозначно не відбудеться, і вони навіть не розуміють, яким чином міністр збирається реалізувати проєкт. На їхню думку, якщо кожному, у кого виявлять коронавірус, будуть платити, вся країна негайно виявить у себе сухий кашель і кинеться тестуватися.