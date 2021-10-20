За даними порталу Worldometers, Королівство зараз на 4 місці у світі за загальною кількістю виявлених хворих за весь час пандемії (понад 8,5 мільйона). Але за кількістю поточно виявлених нових випадків – вже на другому (після США).

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Коронавірус у Великій Британії: ситуація загрозлива

Упродовж останніх днів у Великій Британії кількість щоденно фіксованих нових випадків інфікування коронавірусом перевищує 40 тисяч. А смертність – найвища за 7 місяців (223 людини – це 6 показник у світі).

Прем'єр-міністр уряду країни Борис Джонсон запевнив, що "дуже уважно стежить" за щоденними епідемічними даними. Особливо влада стурбована критичним зростанням кількості госпіталізованих людей у важкому стані.

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