У Великій Британії хочуть вирішити проблему з ожирінням населення. Розпочнуть з реклами – обмежать акції щодо шкідливих продуктів. Також більше не можна буде безкоштовно доливати газовані напої в закладах харчування.

Нові правила діятимуть з квітня 2022 року

Нові правила розпочнуть діяти з квітня 2022 року. Про це інформує The Guardian.

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Саме з цього часу британці більше не почують реклами на зразок "купуєш один – другий безкоштовно", якщо вона стосуватиметься їжі з великим вмістом жирів, цукру та солі.

Нездорову їжу не рекламуватимуть на касах

Загалом рекламу нездорової їжі заборонять на касах у супермаркетах та при вході у магазини.

Роздрібні продавці більше не зможуть спокусити нас імпульсивно купувати солодощі на касах супермаркетів. Нові правила діятимуть лише з 2022 року, тому роздрібна та харчова промисловість має достатньо часу для підготовки та перекладу своїх рекламних акцій,

– зазначила Керолайн Керні, представниця Альянсу охорони здоров'я.

Майже дві третини британців мають зайву вагу

Зазначимо, що в британському уряді підрахували, що майже дві третіх дорослих в Об'єднаному Королівстві мають зайву вагу. На ожиріння страждає і кожна третя дитина, що випускається з початкової школи.

Зверніть увагу! У МОЗ Британії кажуть, що британці на 20% більше купують джанк-фуду, ніж потрібно.

У Британії вже стартувала кампанія з покращення здоров'я

Ще у липні 2020 року, через пандемію коронавірусу, глава уряду Борис Джонсон оголосив про старт кампанії щодо покращення здоров'я. Адже саме ожиріння є одним з фактором ускладнення під час інфікування коронавірусом.