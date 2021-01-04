У Великій Британії почали вакцинувати від коронавірусу препаратом від AstraZeneca
У понеділок, 4 січня, у Великій Британії почали масову вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцину введуть пацієнтам в "небагатьох" лікарнях у Сполученому королівстві.
Спочатку вакцину отримають два лікарняні фонди в Лондоні, по одному на півдні й півночі Англії, один в Мідлендсі (центральна частина Англії) і один в Оксфорді, повідомляє пресслужба Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS).
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Усього вакцина буде доступна в більше ніж 700 пунктах вакцинації.
На початку грудня в країні вже почали вакцинувати людей препаратом від Pfizer і BioNTech.
Що відомо про вакцину від AstraZeneca
- AsrtaZeneca (Оксфордського університету) повідомила про ефективність вакцини в середньому у 70%. Ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу.
- Оксфордську вакцину потрібно відправляти в центри вакцинації в рефрижераторних фургонах або прохолодних коробках і зберігати в спеціальному холодильнику для вакцин між 2 і 8 градусами за Цельсієм і захищати від світла.
- Вакцина AsrtaZeneca буде набагато дешевшою за своїх конкурентів, компанія заявляє, що вона буде коштувати "стільки ж, скільки чашка кави".
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