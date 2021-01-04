У понеділок, 4 січня, у Великій Британії почали масову вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцину введуть пацієнтам в "небагатьох" лікарнях у Сполученому королівстві.

Спочатку вакцину отримають два лікарняні фонди в Лондоні, по одному на півдні й півночі Англії, один в Мідлендсі (центральна частина Англії) і один в Оксфорді, повідомляє пресслужба Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS).

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Усього вакцина буде доступна в більше ніж 700 пунктах вакцинації.

На початку грудня в країні вже почали вакцинувати людей препаратом від Pfizer і BioNTech.

Що відомо про вакцину від AstraZeneca