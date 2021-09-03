У Великій Британії почнуть вирощувати мутовану пшеницю, яка допоможе в боротьбі раком
Джерело:The Times
У Великій Британії розпочинають перший експеримент з вирощування пшениці зі зниженим вмістом аспарагіну – амінокислоти, яка під час випічки або смаженні перетворюється на речовину акриламід, яка може викликати рак.
Не ГМО
Вчені виводять кориснішу пшеницю без генетичної модифікації. Вони не будуть додавати нові ознаки рослині, просто підготують нову редакцію ДНК рослини. Таким чином всі мутації будуть відбуватися природним шляхом.
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Гени пшениці поправили за допомогою технології CRISPR. Завдяки їй вже вирощуються безглютенові зернові та рис, який дає на 30 % більше зерна з кожної рослини.
Експериментом займеться компанія Rothamsted Research в Хартфордширі. Це один з найстаріших сільськогосподарських дослідних інститутів світу. Випробування триватимуть до 2026 року.
Що відомо про CRISPR / Cas9
- CRISPR / Cas9 – технологія редагування генома, "генетичні ножиці", які здатні розрізати ДНК в точно обраному місці.
- Технологія CRISPR / Cas9 змінює погляд на спадкові захворювання. Якщо зараз ми боремося з їхніми симптомами, то з її допомогою можна буде по-справжньому вилікувати, тобто "вирізати" зламані ділянки геному.
- За розробку способу їхнього застосування Емануель Шарпантьє і Дженіфер Дудна отримали Нобелівську премію в жовтні 2020 року.
- За допомогою технології перше вдалось безпечно скоригувати ДНК і вилікувати муковісцидоз.
- Також її успішно застосували для лікування агресивної форми лейкозу.
- Нещодавно вчені вивели нову технологію CRISPR/Cas, яка працює не з ДНК, а з РНК, а також має низку унікальних біологічних властивостей, які були недоступні медицині раніше.