У Великій Британії почнуть вирощувати мутовану пшеницю, яка допоможе в боротьбі раком

У Великій Британії розпочинають перший експеримент з вирощування пшениці зі зниженим вмістом аспарагіну – амінокислоти, яка під час випічки або смаженні перетворюється на речовину акриламід, яка може викликати рак.

Не ГМО

Вчені виводять кориснішу пшеницю без генетичної модифікації. Вони не будуть додавати нові ознаки рослині, просто підготують нову редакцію ДНК рослини. Таким чином всі мутації будуть відбуватися природним шляхом.

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Гени пшениці поправили за допомогою технології CRISPR. Завдяки їй вже вирощуються безглютенові зернові та рис, який дає на 30 % більше зерна з кожної рослини.

Експериментом займеться компанія Rothamsted Research в Хартфордширі. Це один з найстаріших сільськогосподарських дослідних інститутів світу. Випробування триватимуть до 2026 року.

Що відомо про CRISPR / Cas9