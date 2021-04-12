З понеділка, з 12 квітня у Великій Британії пом’якшують карантинні обмеження, які ввели через поширення коронавірусної інфекції і нового штаму COVID-19. Зокрема, у країні скасовують комендантську годину, яка діяла раніше.

Так, у Великій Британії захворюваність йде на спад. Близько 60% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

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Стартувало послаблення карантину у Британії

З 12 квітня у країні можуть відкритися всі магазини і салони краси. Тренажерні зали, басейни, бібліотеки та зоопарки також можуть знову запрацювати.

Зазначається, що члени однієї сім’ї можуть відпочити в Англії в помешканнях з власною кухнею. Стосовно закладів харчування – ресторани і бари можуть обслуговувати клієнтів на вулиці. Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав усіх "поводитися відповідально".

Борис Джонсон заявив, що пом’якшення обмежень є важливим етапом "дорожньої карти до свободи".

Нова хвиля інфікування коронавірусом можлива

Додамо, що британські представники охорони здоров’я попереджають, що в країні все ще можлива нова хвиля заражень. Уряд розпочне додаткове послаблення 17 травня та скасування всіх соціальних обмежень 21 червня.

Нагадаємо, 9 квітня у Великій Британії почався траур через смерть чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Після оголошення про його смерть прапор над Букінгемським палацом приспустили наполовину. Королева пробуде в жалобі вісім днів.