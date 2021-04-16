У Великій Британії поширюється ще заразніший штам коронавірусу

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. Станом на 16 квітня понад 70 людей інфіковані новим штамом.

Експерти побоюються, що новий вірус, найімовірніше, може бути більш заразним або ж менш сприйнятливим до вакцин.

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Так, новий штам коронавірусу вже виявили у 77 людей. Зокрема, 73 жителів Англії і ще чотири – Шотландії.

На цей час новий варіант коронавірусу викликає стурбованість через особливості двох мутацій в шиповиму білку, об'єднаному в одному і тому ж вірус.

Ці дві мутації, які працюють разом, можуть бути набагато більш проблематичними, ніж "південноафриканські" і "бразильські" варіанти, у яких є тільки одна мутація втечі,

– заявив професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер.

До слова, на початку квітня в Індії виявили новий штам коронавірусу, який назвали "подвійний мутант". Така назва виникла тому, що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплюватися до клітин.

Відомо, що Індія вийшла на друге місце в світі за кількістю заражень COVID-19. У МОЗ країни повідомляють, що за минулу добу зафіксували понад 217 тисяч нових хворих, а 1 185 людей померли.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу