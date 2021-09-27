Згідно з урядовими даними, два щеплення отримали понад 44,7 мільйона людей. Це становить трохи більше ніж 66,6% населення Сполученого Королівства.
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Вакцинація у Великій Британії
Загалом країна використовує 4 схвалені вакцини: від Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та AstraZeneca.
Крім цього, у четвер, 16 вересня, Велика Британія розпочала кампанію ревакцинації проти COVID-19 для осіб старше 50 років і інших пріоритетних груп.
Об'єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) також рекомендував використовувати щеплення Pfizer/BioNTech в бустерній кампанії або, як альтернативу, половину дози вакцини Moderna.
Уряд також вирішив продовжити масову вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років, яка, за словами Національної служби охорони здоров'я, мала розпочатись в школах ще від 20 вересня.
Інші країни, що щепили більшість населення
Серед інших країн світу, які вже подолали цей рубіж є такі:
- у Канаді повністю щепили щонайменше 70% населення;
- в Чилі – 73%;
- Сінгапурі – 76%.
Щодо європейських країн, які також випередили Велику Британію у досягненні позначки у дві третини повністю щеплених:
- Італія – 67%;
- Бельгія – 71%;
- Ірландія – 73%;
- Іспанія – 77%.
Однак Португалія продовжує лідирувати у світі: щонайменше 84% її населення отримали дві дози вакцини.
Коронавірус у світі: загальна статистика
Джерело: Університет Гопкінса
- Станом на ранок 27 вересня у світі виявили понад 231,8 мільйона хворих на коронавірус, більш ніж 4,7 мільйона з яких, на жаль, померли.
- Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42,9 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 688 тисяч американців.