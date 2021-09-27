У Великій Британії повністю вакцинували від коронавірусу понад дві третини населення

Велика Британія стала однією з небагатьох країн, які щепили більш ніж половину жителів країни. Там укол від коронавірусу отримали понад дві третини всього населення.

Згідно з урядовими даними, два щеплення отримали понад 44,7 мільйона людей. Це становить трохи більше ніж 66,6% населення Сполученого Королівства.

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Вакцинація у Великій Британії

Загалом країна використовує 4 схвалені вакцини: від Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson та AstraZeneca.

Крім цього, у четвер, 16 вересня, Велика Британія розпочала кампанію ревакцинації проти COVID-19 для осіб старше 50 років і інших пріоритетних груп.

Об'єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) також рекомендував використовувати щеплення Pfizer/BioNTech в бустерній кампанії або, як альтернативу, половину дози вакцини Moderna.

Уряд також вирішив продовжити масову вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років, яка, за словами Національної служби охорони здоров'я, мала розпочатись в школах ще від 20 вересня.

Інші країни, що щепили більшість населення

Серед інших країн світу, які вже подолали цей рубіж є такі:

у Канаді повністю щепили щонайменше 70% населення;

в Чилі – 73%;

Сінгапурі – 76%.

Щодо європейських країн, які також випередили Велику Британію у досягненні позначки у дві третини повністю щеплених:

Італія – 67%;

Бельгія – 71%;

Ірландія – 73%;

Іспанія – 77%.

Однак Португалія продовжує лідирувати у світі: щонайменше 84% її населення отримали дві дози вакцини.

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Джерело: Університет Гопкінса