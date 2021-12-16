Рекордна захворюваність

Кількість нових випадків COVID-19 становить 78 610. Попередній рекорд – 68 053 випадків інфікування реєстрували 8 січня, коли країна була в ізоляції.

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Головний лікар Англії професор Кріса Вітті попередив, що у найближчі кілька тижнів захворюваність все ще зростатиме.

За даними прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, у деяких регіонах випадки подвоюються менш як кожні два дні. Така тенденція збільшить кількість госпіталізацій на 10% у національному масштабі.

"Дві окремі пандемії"

Міністр зауважив, що країна переживає дві окремі епідемії, одна з яких викликана "дуже швидкозростаючим" варіантом Омікрон, а інша – варіантом Дельта.

Джонсон сказав, що "абсолютно необхідно", щоб кожен отримав бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Попередньо британське МОЗ припускало, що штам Омікрон витіснив штам Дельта, і що погіршення епідеміологічної ситуації спричинила саме нова мутація.

Крім того, у Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.

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