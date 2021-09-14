У Великій Британії розпочинають вакцинацію підлітків проти COVID-19

Велика Британія з наступного тижня розпочне надсилати перші запрошення на щеплення проти коронавірусу дітям 12 – 15 років.

Вакцинація дітей у Великій Британії

Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві. Місцеве МОЗ рекомендує молодим людям отримати одну дозу вакцини Pfizer.

Також на тему: Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл. З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл.

Для щеплення необхідна буде згода батьків. Хоча, якщо дитина та батьки мають протилежні погляди на вакцинацію, і підліток може самостійно приймати виважене рішення, тоді останнє слово за ним.

Якій це дасть результати

Діти, які мають проблеми зі здоров'ям та тим, хто живе з людьми в групі ризику, можуть отриматт дві дози вакцини. Це приблизно кожна восьма з трьох мільйонів дітей у цій віковій групі.

За підрахунками, це допоможе запобігти 30 000 інфекцій в Англії в період з жовтня по березень. Це, в свою чергу, заощадить 110 000 днів пропущеного очного навчання або один день на кожних 20 учнів.

Вакцинація дітей в Європі