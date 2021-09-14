У Великій Британії розпочинають вакцинацію підлітків проти COVID-19
Джерело:BBC
Велика Британія з наступного тижня розпочне надсилати перші запрошення на щеплення проти коронавірусу дітям 12 – 15 років.
Вакцинація дітей у Великій Британії
Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві. Місцеве МОЗ рекомендує молодим людям отримати одну дозу вакцини Pfizer.
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Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл. З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл.
Для щеплення необхідна буде згода батьків. Хоча, якщо дитина та батьки мають протилежні погляди на вакцинацію, і підліток може самостійно приймати виважене рішення, тоді останнє слово за ним.
Якій це дасть результати
Діти, які мають проблеми зі здоров'ям та тим, хто живе з людьми в групі ризику, можуть отриматт дві дози вакцини. Це приблизно кожна восьма з трьох мільйонів дітей у цій віковій групі.
За підрахунками, це допоможе запобігти 30 000 інфекцій в Англії в період з жовтня по березень. Це, в свою чергу, заощадить 110 000 днів пропущеного очного навчання або один день на кожних 20 учнів.
Вакцинація дітей в Європі
- У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.
- Данія (від 12 до 15 років) та Іспанія (від 12 до 19 років) наразі зробили щеплення більшій частині свого дитячого населення принаймні однією дозою.
- Франція також швидко рухається: 66% людей у віці від 12 до 17 років зараз отримали одну дозу.
- У червні вчені Німеччини рекомендували вакцину лише дітям віком від 12 до 15 років з проблемами здоров'я. Але в серпні, після того, як варіант Дельта почав поширюватися, ці рекомендації розширили для усіх дітей з 12 років.
- У Швеції діти віком від 12 до 15 років мають право на вакцинацію, лише якщо у них є захворювання легенів, важка астма або інший стан ризику.
- У Норвегії щеплення рекомендували дітям віком від 12 до 15 років, але буде запропоновано лише першу дозу, а рішення про другу дозу приймуть пізніше.