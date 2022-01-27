Дослідники з Оксфордського університету шукають добровольців для участі у випробуваннях. Все для того, щоб з'ясувати, яка імунна відповідь може запобігти зараженню людей вихідним штамом вірусу.

До теми У США робот вперше провів складну операцію без участі людини

Мета цього випробування – з'ясувати, який рівень імунної відповіді (антитіл і Т-клітин) необхідний нашому організму для запобігання зараженню, коли здорові люди зазнають впливу вірусу. Це та імунна відповідь, яку потім потрібно викликати за допомогою нової вакцини. Експерти працюють лише зі здоровими молодими учасниками, щоб вивчити, як імунна система реагує на вірус.

Що відомо про дослідження

Перша фаза дослідження почалася у квітні 2021 року.

Учасники повинні бути у віці від 18 до 30 років і мати відмінне здоров'я.

Нині вчені встановлюють найнижчу дозу вірусу, яка може закріпитись і почати розмножуватися у вакцинованих або перехворілих на коронавірус людей, але практично не викликає симптомів.

На другому етапі дослідження всі учасники будуть інфіковані стандартною дозою вірусу, встановленою на першому етапі.

Під час дослідження використовуватимуть вихідний штам з Уханю.

Що очікує учасників після інфікування

Учасників помістять на карантин у спеціально обладнаний лікарняний блок мінімум на 17 днів – за ними ретельно доглядатиме дослідницька група. Вони пройдуть численні медичні тести, зокрема комп'ютерну томографію легенів та МРТ серця.

Як лікуватимуть тих, хто заразився

Ризики для учасників обіцяють звести до мінімуму. Добровольцям, яким не пощастить, і симптоми таки розвинуться, одразу нададуть медичну допомогу – їх лікуватимуть моноклональними антитілами Regeneron.

Їх випишуть з карантинного відділення лише тоді, коли вони одужають. Повна тривалість дослідження складе 12 місяців, включаючи щонайменше 5 візитів пацієнтів після виписки. Участь у дослідженні є цілком добровільною.