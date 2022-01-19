У Великій Британії скасовують більшість карантинних обмежень і навіть маски

19 січня 2022 , 15:52
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Джерело:

The Telegrahp

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про скасування більшості обмежень, введених через штам Омікрон.

Омікрон відступає

У Великій Британії стабілізувалась ситуація з COVID-19, зокрема вважають, що пік хвилі Омікрону минув.

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Наші вчені вважають, що хвиля штаму Омікрон, ймовірно, вже досягла піку на національному рівні,
– зазначив Джонсон. 

Прем'єр також додав, динаміка захворюваності позитивна – знизилася кількість пацієнтів в реанімаціях. 

Більшість обмежень скасовують

Борис Джонсон оголосив про скасування введених раніше обмеження. Зокрема, пред'явлення вакцинних паспортів стане необов'язковим при відвідуванні масових заходів і нічних клубів.

Крім того, скасовують носіння масок в громадському транспорті і закритих приміщеннях.

Роботодавцям не рекомендуватимуть проводити працівників на віддалену роботу.  

З наступного тижня раніше введені заходи перестануть діяти,
– сказав прем'єр.

Раніше жителям Англії, які за допомогою самотестування визначать, що інфіковані коронавірусом, але не мають симптомів, дозволили не проводити додатково ПЛР-тест.

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Автор: Анастасія Лукашевська