Уряд Великої Британії стурбований поширенням коронавірусу в супермаркетах через недотримання соціального дистанціювання та маскового режиму. Британців попереджають про можливе посилення обмежувальних заходів.

Британців також закликали бути відповідальнішими й зважати на ризики зараження коронавірусом. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії Надим Захаві, який відповідає за вакцинацію від коронавірусу, інформує Sky News.

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Що сказав урядовець

Ми стурбовані тим, що, наприклад, в супермаркетах ми повинні переконатися, що люди дійсно носять маски й дотримуються правила одностороннього руху в супермаркетах,

– сказав Захаві.

Представник британського МОЗ закликав людей протягом наступних кількох тижнів поводитись так, ніби вони є носіями коронавірусу. Кожна соціальна взаємодія, наголосив Захаві, може бути випадком передачі COVID-19.

Про можливе посилення карантину

Відповідальний за вакцинацію зазначив, що уряд "не хоче запроваджувати жорсткіші карантинні заходи". Водночас він припустив, що існуючі обмеження таки можуть посилити.

Важливо! Через новий штам коронавірусу, який є більш заразним, темпи поширенні хвороби у Великій Британії істотно пришвидшилися. Зараз у країні зафіксували понад 3 мільйони випадків зараження коронавірусом і 81 567 смертей.