У Великій Британії представили прототип тесту на вагітність з тактильним індикатором. Він розроблений для людей з вадами зору та незрячих жінок.

Замість однієї або двох смужок на результат вказують силіконові пухирці. Після потрапляння сечі з'являється їх перший ряд. Якщо вагітність настала, через деякий час підіймається і другий, пише The Wall Street Journal.

Також на тему: Екстрена контрацепція: види, застосування та протипоказання

Чому такі тести важливі

При використанні звичайного тесту незрячим жінкам потрібно просити сторонніх людей, щоб вони повідомили результат. Розробка компані RNIB дозволяє дізнатися його на дотик, зберігши таким чином приватність. Адже вагітність може бути небажаною.

Зробивши звичайний тест, незряча жінка навіть не першою дізнається, чекає дитину чи ні.

Одна дівчина розповіла, що просила сторонніх інтерпретувати результат її тесту. Він був негативним, і їй сказали: "Ну, напевно, це на краще, чи не так?". Тобто дівчині довелося осмислити реакцію людини перш ніж самій обміркувати можливу вагітність,

– розповіла глава RNIB Елеонор Саутвуд.

Прототип тесту з тактильним індикатором створив дизайнер з Лондона Джош Вассерман. Спочатку він планував зробити тест, який повідомляв би про вагітність звуковим сигналом. Але поговоривши з незрячими жінками, відмовився від цієї ідеї. Дівчата розповіли, що сигнал могли б чути члени сім'ї й ставити незручні запитання.