Зіпсовані вакцини у Великій Британії
Термін придатності препаратів закінчився наприкінці серпня, тому їх вже не можна використовувати. Ці дози мали ввести молодим людям.
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Але в травні уряд рекомендував їм зробити альтернативне щеплення через ризик утворення тромбів. Тому використання вакцини AstraZeneca значно сповільнилося.
Лікарі загальної практики розповіли виданню, що деякий час вони висловлювали занепокоєння щодо залишків доз та зверталися до представників парламенту..
Вони розповіли, що з жахом спостерігали, як вакцини псуються в холодильниках, поки мільйони людей у всьому світі не можуть отримати щеплення через їхній брак.
Нерівномірний розподіл вакцин у світі
- У ВООЗ вже неодноразово висловлювались про нерівномірний розподіл вакцин у різних країнах світу. Напередодні організація розкритикувала багаті країни через накопичення вакцин проти коронавірусу.
- За словами голови ВООЗ, бідні країни вакцинували менш ніж 2% населення. А 75% всіх введених у світі вакцин проти коронавірусу припадають всього на 10 країн.
- Також Тедрос Аданом Гебреісус закликав продовжити мораторій на бустерну вакцинацію проти коронавірусу до кінця 2021 року. Він вважає, що спочатку потрібно, щоб більше країн вакцинували щонайменше 40% населення.