У Великій Британії утилізують майже мільйон доз вакцини проти коронавірусу

Попри те, що в багатьох країнах є дефіцит вакцин проти коронавірусу, Велика Британія знищить понад 800 тисяч доз препарату AstraZeneca. Це зроблять через закінчення терміну придатності.

Зіпсовані вакцини у Великій Британії

Термін придатності препаратів закінчився наприкінці серпня, тому їх вже не можна використовувати. Ці дози мали ввести молодим людям.

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Але в травні уряд рекомендував їм зробити альтернативне щеплення через ризик утворення тромбів. Тому використання вакцини AstraZeneca значно сповільнилося.

Лікарі загальної практики розповіли виданню, що деякий час вони висловлювали занепокоєння щодо залишків доз та зверталися до представників парламенту..

Вони розповіли, що з жахом спостерігали, як вакцини псуються в холодильниках, поки мільйони людей у всьому світі не можуть отримати щеплення через їхній брак.

Нерівномірний розподіл вакцин у світі