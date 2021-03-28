У Великій Британії вже понад 30 мільйонів громадян отримали щеплення від коронавірусу. Таким чином вакцинувалися вже 57% дорослого населення.

Станом на неділю, 28 березня, першу дозу ліків проти COVID-19 вкололи 30 151 287 особам, а другу дозу – 3,5 мільйона людей (6% дорослого населення). Читайте також Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин, – The Times Зазначається, що владі країни вдасться до 15 квітня вкластися у терміни вакцинації людей віком від 50 років, які перебувають у групі ризику. Ситуація з коронавірусом у Великій Британії: коротко Станом на 28 березня у країні на коронавірус захворіли понад 4 мільйони 333 тисячі людей.

Перемогти смертельну хворобу змогли понад 3 мільйони 800 тисяч громадян. Померли від інфекції 126 тисяч осіб.

Минулої доби, 27 березня, зафіксували 3 862 випадки COVID-19.