У Великій Британії від COVID-19 вакцинували понад 30 мільйонів людей

Джерело:The Guardian
У Великій Британії вже понад 30 мільйонів громадян отримали щеплення від коронавірусу. Таким чином вакцинувалися вже 57% дорослого населення.
Станом на неділю, 28 березня, першу дозу ліків проти COVID-19 вкололи 30 151 287 особам, а другу дозу – 3,5 мільйона людей (6% дорослого населення).
Читайте також Євросоюз і Велика Британія можуть укласти угоду щодо вакцин, – The Times
Зазначається, що владі країни вдасться до 15 квітня вкластися у терміни вакцинації людей віком від 50 років, які перебувають у групі ризику.