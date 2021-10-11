У Великій Британії відкрили секс-шоп для хворих на рак

Двоє художників, які раніше хворіли на рак, відкрили в Великій Британії перший секс-шоп для онкохворих. Там можна купити не тільки секс-іграшки, а й артоб'єкт.

Чому відкрили такий магазин

Щоб допомогти людям з раком жити повноцінним життям розібратися, художники проконсультувались з юристами, лікарями, психологами, сексологами та онкохворими. Крім стандартних товарів на сайті проєкту можна знайти практичні поради про те, "як наважитися на складну розмову".

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Люди не вміють говорити про рак, так само як не вміють говорити про секс,

– зазначив один із засновників магазину Браян Лобель.

За його словами, ідея полягала в тому, щоб увійти у цей відносний вакуум, де люди не розмовляють про ці проблеми, і наповнити його безліччю варіантів, можливостей, ресурсів та натхненням.

Як магазин допомагає людям

"Рак та його лікування часто мають серйозні наслідки для статевого життя людини", – пояснює засновниця магазину Джун Лін Го. Операції можуть призвести до видалення частин органів або утворення рубців, тоді як хімієтерапія та променева терапія мають широкий спектр побічних ефектів, від виснаження та коливання ваги, до еректильної дисфункції, сухості піхви та підвищеного ризику інфекції.

За словами засновників, магазин користується популярністю. "Якщо у вас проблема, ви купуєте продукт для її розв'язання. Але ми усвідомлюємо, що не всі проблеми, які виникають у людей, пов’язані з раком та статевою близькістю, можуть бути вирішені за допомогою наших продуктів", – зазначив Браян.